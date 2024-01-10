Премьера на «ПЛН FM»: «Дневник выборов-2024»

В эфире «ПЛН FM» стартовал новый проект, посвященный главному политическому событию года - выборам президента России.

Напомним, голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков будет рассказывать в эфире «ПЛН FM» о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами.

Первый выпуск слушайте прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM