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Премьера на «ПЛН FM»: «Дневник выборов-2024»

11.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» стартовал новый проект, посвященный главному политическому событию года - выборам президента России.

Напомним, голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков будет рассказывать в эфире «ПЛН FM» о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами.

Первый выпуск слушайте прямо сейчас.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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