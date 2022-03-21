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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Арни, тебе ли читать морали?
22.03.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Сети появился ролик с обращением американского политика и актера Арнольда Шварценеггера к российскому народу. «Поэт и правдоруб» решил написать ему ответ.
Источник: ПЛН-FM
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