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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Арни, тебе ли читать морали?

22.03.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Сети появился ролик с обращением американского политика и актера Арнольда Шварценеггера к российскому народу. «Поэт и правдоруб» решил написать ему ответ.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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