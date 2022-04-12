12.04.2022 12:35 «Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт
12.04.2022 12:35 «Гайд-парк»: Владимир Панченко о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Просто песня
13.04.2022 17:41 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» решил спеть песню без привязки к какому-либо событию. Это просто песня.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати