www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 апреля 7 апреля Телефон прямого эфира 11 апреля 6 апреля 4 апреля 11 апреля 7 апреля 7 апреля 8 апреля 12 апреля 11 апреля 28 марта 9 марта 11 апреля 28 марта

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Просто песня

13.04.2022 17:41 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» решил спеть песню без привязки к какому-либо событию. Это просто песня.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты