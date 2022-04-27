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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Учат в школе…

28.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в СМИ широко обсуждается реформа российского образования. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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