«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Учат в школе…

Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в СМИ широко обсуждается реформа российского образования. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM