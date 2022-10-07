«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В очередь за счастьем друг за другом стройсь!

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» вспомнил, что некоторое время назад Валентина Матвиенко предложила учредить в стране министерство счастья, и сочинил по этому поводу новую песню.

Источник: ПЛН-FM