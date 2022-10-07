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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В очередь за счастьем друг за другом стройсь!

10.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» вспомнил, что некоторое время назад Валентина Матвиенко предложила учредить в стране министерство счастья, и сочинил по этому поводу новую песню.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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