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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А думать не надо тебе, дружок
18.10.2022 12:55 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что в современной России инакомыслие становится не просто опасным делом, но и уголовно наказуемым. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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