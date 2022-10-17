«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А думать не надо тебе, дружок

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что в современной России инакомыслие становится не просто опасным делом, но и уголовно наказуемым. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM