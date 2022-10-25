«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Братья африканские и сестры нам помогут в разных отраслях

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина.

В последнее время в средствах массовой информации пишут, что Россия устанавливает прочные связи со странами Африки. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM