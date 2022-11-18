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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о запрещенных словах
21.11.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Мы живем в такое время, когда некоторые слова, даже самые обычные, попадают под запрет. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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