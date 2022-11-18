«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о запрещенных словах

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Мы живем в такое время, когда некоторые слова, даже самые обычные, попадают под запрет. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM