«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет...

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» в наступившем году хочет всем пожелать крепкого здоровья, личного счастья и мира во всем мире. А вы знаете, все еще будет…

Источник: ПЛН-FM