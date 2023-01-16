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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет...
17.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» в наступившем году хочет всем пожелать крепкого здоровья, личного счастья и мира во всем мире. А вы знаете, все еще будет…
Источник: ПЛН-FM
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