www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 января 12 января Телефон прямого эфира 28 декабря 13 января 28 декабря 10 января 9 января 29 декабря 29 декабря 11 января 16 декабря 13 января 16 января 3 января 20 декабря

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет...

17.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» в наступившем году хочет всем пожелать крепкого здоровья, личного счастья и мира во всем мире. А вы знаете, все еще будет…

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты