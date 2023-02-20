«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про обещания, которые не исполняются

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Мы уже давно привыкли к тому, что нас засыпают обещаниями, большинство из которых никогда не исполнятся. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM