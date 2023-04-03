«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про Антошку

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Накануне «поэт и правдоруб» посмотрел старый советский мультфильм «Антошка» и представил, что с этим Антошкой могло бы случиться через некоторое время... Этому и посвящена его новая песня.

Источник: ПЛН-FM