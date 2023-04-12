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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы были раньше кореша, а нынче вовсе нет…

13.04.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В одном известном псковском телеграм-канале поведали, чего от нас хочет Дядя Сэм. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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