«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова выборы грядут - дело неизбежное

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В этом году, как, впрочем, и в предыдущих, нас ожидают выборы. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM