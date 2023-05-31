«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. События в нашей стране развиваются столь стремительно, что скоро у нас введут цензуру. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM