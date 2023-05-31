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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре
01.06.2023 18:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. События в нашей стране развиваются столь стремительно, что скоро у нас введут цензуру. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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