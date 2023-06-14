«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пришли все вместе посмотреть на Юлю...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Во время празднования Дня России в Пскове произошел инцидент с показом фильма «Вызов». Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM