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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пришли все вместе посмотреть на Юлю...

15.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Во время празднования Дня России в Пскове произошел инцидент с показом фильма «Вызов». Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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