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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о возрождении российского автопрома
13.07.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня много говорится о возрождении российского автопрома. Собственно, этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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