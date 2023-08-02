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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если б дали мне власть...

03.08.2023 08:55 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время находится много людей, которые пытаются устроить в нашей стране «культурную революцию». Собственно, этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

* Дмитрий Быков внесен в реестр СМИ-иноагентов

** Андрей Макаревич внесен реестр физлиц-иноагентов

Источник: ПЛН-FM



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