«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если б дали мне власть...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время находится много людей, которые пытаются устроить в нашей стране «культурную революцию». Собственно, этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

* Дмитрий Быков внесен в реестр СМИ-иноагентов

** Андрей Макаревич внесен реестр физлиц-иноагентов

Источник: ПЛН-FM