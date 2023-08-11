«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Город плывет...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что во время дождей наш город превращается в Венецию. Собственно, этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM