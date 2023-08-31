«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про памятник Сталину в Великих Луках

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Великих Луках открыли памятник Иосифу Сталину. Собственно, этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM