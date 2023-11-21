«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы на Луне устроим быт, построим город-сад...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно в СМИ прошла информация о принятии Лунной программы до 2036 года. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM