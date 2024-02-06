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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Стремительно меняется страна…
07.02.2024 08:57 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На днях один депутат Госдумы сказал, что Россия стремительно меняется. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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