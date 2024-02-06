«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Стремительно меняется страна…

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На днях один депутат Госдумы сказал, что Россия стремительно меняется. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM