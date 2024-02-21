«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про статью за саботаж

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Один из депутатов Госдумы предложил ввести в Уголовный кодекс РФ статью за саботаж. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM