«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Будет жить опять по-старому страна...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина.

Сегодня страна очень серьезно скатывается в средневековье, и к этому призывают достаточно серьезные люди. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM