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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Будет жить опять по-старому страна...

15.10.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. 

Сегодня страна очень серьезно скатывается в средневековье, и к этому призывают достаточно серьезные люди. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

Источник: ПЛН-FM



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