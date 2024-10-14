14.10.2024 14:00 «Постскриптум»: Выбор нового сенатора, карантин в школах и нужны ли в России новые партии
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Будет жить опять по-старому страна...
15.10.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина.
Сегодня страна очень серьезно скатывается в средневековье, и к этому призывают достаточно серьезные люди. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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