18:30 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Кто известного поэта в самой середине лета на дуэли соизволил застрелить?
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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Кто известного поэта в самой середине лета на дуэли соизволил застрелить?
27.01.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту гибели поэта Михаила Лермонтова. Этому событию и посвящена песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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