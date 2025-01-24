«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Кто известного поэта в самой середине лета на дуэли соизволил застрелить?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту гибели поэта Михаила Лермонтова. Этому событию и посвящена песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM