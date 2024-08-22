«На пятой передаче»: Уроки логистики для автобусного парка, больше кругов больших и малых, островок преткновения

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Программа посвящена решениям городской комиссии по безопасности дорожного движения от 22 августа. Основные темы: уроки логистики для автобусного парка, больше кругов больших и малых, островок преткновения.

Источник: ПЛН-FM