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«На пятой передаче»: Уроки логистики для автобусного парка, больше кругов больших и малых, островок преткновения

23.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Программа посвящена решениям городской комиссии по безопасности дорожного движения от 22 августа. Основные темы: уроки логистики для автобусного парка, больше кругов больших и малых, островок преткновения. 

 

Источник: ПЛН-FM



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