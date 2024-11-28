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«На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах

29.11.2024 18:35 «ПЛН-FM»

Основная тема выпуска - решения рабочей группы по безопасности дорожного движения от 27 ноября:

  • Что общего у мультфильма «Каникулы в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах?

  • Как испарился пешеходный переход на Воровского;

  • Что делать со светофором Коммунальная - Народная.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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