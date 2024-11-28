18:35 «На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах
«На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах
29.11.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Основная тема выпуска - решения рабочей группы по безопасности дорожного движения от 27 ноября:
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Что общего у мультфильма «Каникулы в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах?
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Как испарился пешеходный переход на Воровского;
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Что делать со светофором Коммунальная - Народная.
Источник: ПЛН-FM
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