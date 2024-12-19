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«На пятой передаче»: Частная парковка у частного дома, левый поворот с Юбилейной

20.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Выпуск посвящен решениям городской комиссии по безопасности дорожного движения от 19 декабря:

  • Частная парковка у частного дома за счёт города;
  • Приключения ограждения возле Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной - поставить чтобы потом демонтировать;
  • Сложности левого поворота с улицы Юбилейной на Народную - что предлагается изменить и как это может выглядеть.

 

Источник: ПЛН-FM



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