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«На пятой передаче»: Частная парковка у частного дома, левый поворот с Юбилейной
20.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Выпуск посвящен решениям городской комиссии по безопасности дорожного движения от 19 декабря:
- Частная парковка у частного дома за счёт города;
- Приключения ограждения возле Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной - поставить чтобы потом демонтировать;
- Сложности левого поворота с улицы Юбилейной на Народную - что предлагается изменить и как это может выглядеть.
Источник: ПЛН-FM
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