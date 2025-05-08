«На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем

Ведущий программы Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «Гордозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков обсудили резонансное ДТП на Рижском проспекте 3 мая с участием BMW:

Что могло повлиять на ДТП, можно ли было его избежать? Какие могут быть последствия?

Нужно ли вводить принудительное медицинское освидетельствование на алкоголь и запрещенные вещества?

Нужно ли вводить ответственность для пассажиров, которые едут с пьяным водителем?

Соразмерность наказания за опасные административные правонарушения.

Источник: ПЛН-FM