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«На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем

09.05.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Ведущий программы Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «Гордозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков обсудили резонансное ДТП на Рижском проспекте 3 мая с участием BMW:

  • Что могло повлиять на ДТП, можно ли было его избежать? Какие могут быть последствия?
  • Нужно ли вводить принудительное медицинское освидетельствование на алкоголь и запрещенные вещества?
  • Нужно ли вводить ответственность для пассажиров, которые едут с пьяным водителем?
  • Соразмерность наказания за опасные административные правонарушения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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