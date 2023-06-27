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«Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране
28.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Экс-глава региона ответил на вопросы ведущего программы Александра Савенко об общественно-политической ситуации, возможных последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» и параллелях с событиями начала 1990-х.
Источник: ПЛН-FM
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