«Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране

Гостем нового выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Экс-глава региона ответил на вопросы ведущего программы Александра Савенко об общественно-политической ситуации, возможных последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» и параллелях с событиями начала 1990-х.

Источник: ПЛН-FM