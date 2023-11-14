«Политбюро»: Почему «Новые люди» малоотличимы от старых партий

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политбюро», в котором региональные политики попадают под жесткий прессинг и шквал острых, даже провокационных вопросов. Сегодня, 15 ноября, пришло время держать удар депутату Псковского областного Собрания, руководителю регионального отделения партии «Новые люди» Андрею Маковскому.

Зачем надо было создавать партию «Новые люди», если по итогу она мало чем отличается от уже существующих политических объединений и ее, вероятно, скоро объединят с «Партией роста»? Почему реготделение «Новых людей» не оправдало авансов, пассивно, проигрывает на муниципальных выборах и, кажется, даже не стремится стать по-настоящему массовым? Устраивает ли Андрея Маковского положение, при котором он, с одной стороны, скован партийными установками, а с другой - должен следовать указаниям региональной власти? Не жалеет ли он, что уехал в Псков и занимается политикой, а не остался в родном Саратове и не стал профессиональным футболистом? Вопросы ребром перед своим собеседником поставил главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM