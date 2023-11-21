Александр Козловский в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры

Сегодня участником программы стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.

Источник: ПЛН-FM