www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 ноября 14 ноября 15 ноября 17 ноября 13 ноября 17 ноября 17 ноября 20 ноября 25 октября 27 октября Телефон прямого эфира 7 ноября 9 ноября 13 ноября 9 ноября 16 ноября

Александр Козловский в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры

22.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня участником программы стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты