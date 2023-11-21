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Александр Козловский в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
22.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня участником программы стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.
Источник: ПЛН-FM
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