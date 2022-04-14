«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе»

Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ. Дмитрий Месхиев.

16 апреля в Псковском драмтеатре состоится премьера его спектакля «Случайный вальс». Дмитрий Месхиев рассказал о подготовке к премьере, а также о творческих планах труппы Псковского драмтеатра и о «Больших гастролях» Донецкого молодежного театра, которые недавно прошли в Пскове.

Источник: ПЛН-FM