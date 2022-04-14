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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе»
15.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ. Дмитрий Месхиев.
16 апреля в Псковском драмтеатре состоится премьера его спектакля «Случайный вальс». Дмитрий Месхиев рассказал о подготовке к премьере, а также о творческих планах труппы Псковского драмтеатра и о «Больших гастролях» Донецкого молодежного театра, которые недавно прошли в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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