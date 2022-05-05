«Подстрочник»: Премьера спектакля «Морфий» на сцене Псковского драмтеатра

Новый выпуск программы посвящен очередной премьере Псковского драмтеатра — спектаклю «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Его ставит известный театральный режиссер, троекратный номинант премии «Золотая маска» Антон Федоров. Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко и Камиль Хардин. В рамках программы «Подстрочник» они посветили радиослушателей в тонкости актерской кухни в работе над спектаклем.

Источник: ПЛН-FM