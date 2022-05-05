05.05.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья
«Подстрочник»: Премьера спектакля «Морфий» на сцене Псковского драмтеатра
06.05.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы посвящен очередной премьере Псковского драмтеатра — спектаклю «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Его ставит известный театральный режиссер, троекратный номинант премии «Золотая маска» Антон Федоров. Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко и Камиль Хардин. В рамках программы «Подстрочник» они посветили радиослушателей в тонкости актерской кухни в работе над спектаклем.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати