«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроектах, культурном календаре и псковских муралах

Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о реализации национального проекта «Культура» в Псковской области, о календаре культурных мероприятий этого и следующего годов, а также о псковских муралах.

Источник: ПЛН-FM