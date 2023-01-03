30.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроектах, культурном календаре и псковских муралах
30.09.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о реализации национального проекта «Культура» в Псковской области, о календаре культурных мероприятий этого и следующего годов, а также о псковских муралах.
Источник: ПЛН-FM
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