www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 декабря 2 ноября Телефон прямого эфира 29 декабря 16 декабря 16 декабря 26 декабря 29 декабря 29 декабря 28 декабря 20 декабря 29 декабря 26 декабря 28 декабря 13 декабря 16 декабря

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроектах, культурном календаре и псковских муралах

30.09.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о реализации национального проекта «Культура» в Псковской области, о календаре культурных мероприятий этого и следующего годов, а также о псковских муралах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты