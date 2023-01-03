«Подстрочник»: О старых и новых проектах Псковской областной филармонии

Гости студии - директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель - главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о старых и новых проектах филармонии.

Источник: ПЛН-FM