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«Подстрочник»: О старых и новых проектах Псковской областной филармонии

04.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель - главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о старых и новых проектах филармонии.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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