14:00 «Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений
30.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Подстрочник»: О старых и новых проектах Псковской областной филармонии
04.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гости студии - директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель - главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о старых и новых проектах филармонии.
Источник: ПЛН-FM
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