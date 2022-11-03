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«Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия Пушкинского заповедника

04.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии – директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о том, чем живет «Михайловские» за два года до юбилея А.С. Пушкина, об итогах года 100-летия Пушкинского заповедника, о новых фестивалях и буме туристического потока.

 

Источник: ПЛН-FM



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