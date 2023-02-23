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«Подстрочник»: Максим Колпаков о важнейших вехах отечественной военной истории
24.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков. Ведущие Олег Добрынин и Константин Калиниченко обсудили с ним важнейшие вехи отечественной военной истории.
Источник: ПЛН-FM
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