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«Подстрочник»: Максим Колпаков о важнейших вехах отечественной военной истории

24.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков. Ведущие Олег Добрынин и Константин Калиниченко обсудили с ним важнейшие вехи отечественной военной истории.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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