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«Подстрочник»: Как превратить детский лагерь в лучшее место на Земле?

21.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Совсем скоро завершится учебный год и школьники отправятся отдыхать в загородные лагеря. Кому-то из детей лагерь не «заходит»: время тянется бесконечно, мероприятия не интересные, кормят не очень и уже через несколько дней после начала смены хочется скорее вернуться домой. А кто-то вспоминает время, проведенное в лагере, как самый счастливый период детства, который дарит новых друзей и новые впечатления, погружает в режим творчества и дает позитивный заряд на год вперед.

Как превратить детский лагерь в лучшее место на Земле, чтобы детям было интересно, чтоб они не скучали и (в хорошем смысле) не хотели возвращаться домой? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорил с гостем студии - основателем и руководителем проекта «Камчатка» Сергеем Ремером.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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