«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории

Гость нового выпуска - директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверной истории.

Источник: ПЛН-FM