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«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории

09.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость нового выпуска - директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверной истории.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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