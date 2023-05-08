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«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории
09.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость нового выпуска - директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверной истории.
Источник: ПЛН-FM
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