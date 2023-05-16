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«Подстрочник»: О чем «Говорит Москва» в Пскове?
17.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Уже 19 мая в Псковском драмтеатре состоится премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. За два дня до премьеры актриса пришла в студию «ПЛН FM» вместе с режиссером спектакля Александром Суховским. Они рассказали, что это будет за спектакль, как он создавался и чем может запомниться псковичам.
Источник: ПЛН-FM
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