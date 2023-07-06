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«Подстрочник»: Новые «Западные ворота» — что такое международное кино сегодня?

07.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - режиссер фильма-открытия фестиваля «Я делаю шаг» Ольга Акатьева, и снявшиеся в этом фильме актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина.

IV международный кинофестиваль «Западные ворота» открывает свои двери сегодня, 7 июля. Как проводится отбор фильмов-участников? Как сохранить формат международного фестиваля и не потерять в качестве картин? Развитие отечественной киноиндустрии за последние пару лет — видно ли это в программе фестиваля? Какова конкуренция актеров в условиях нового времени? Каковы зрительские вкусы и предпочтения? Об этом с гостями поговорила ведущая эфира Дина Дабришюте.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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