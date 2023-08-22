«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень

Гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней ретроспективу летних фестивалей и «культурные» планы на осень.

Источник: ПЛН-FM