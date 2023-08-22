14:00 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
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«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
23.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней ретроспективу летних фестивалей и «культурные» планы на осень.
Источник: ПЛН-FM
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