www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 августа 10 августа 8 августа 26 июля 19 июля 2 августа 3 августа 11 августа 26 июля 2 августа 10 августа 8 августа 14 августа Телефон прямого эфира 4 августа 8 августа

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень

23.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней ретроспективу летних фестивалей и «культурные» планы на осень.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты