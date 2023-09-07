14:00 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре
«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре
08.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.
Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о XXX Пушкинском театральном фестивале и его программе: как она формировалась, по каким критериям подбирались спектакли, какие звезды примут участие в фестивале и какие еще сюрпризы ждут зрителей. Также готь студии высказал мнение по поводу развития провинциальных театров и поделился планами Псковского драмтеатра на ближайший сезон.
Источник: ПЛН-FM
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