«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о XXX Пушкинском театральном фестивале и его программе: как она формировалась, по каким критериям подбирались спектакли, какие звезды примут участие в фестивале и какие еще сюрпризы ждут зрителей. Также готь студии высказал мнение по поводу развития провинциальных театров и поделился планами Псковского драмтеатра на ближайший сезон.

Источник: ПЛН-FM