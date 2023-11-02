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«Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия»

03.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гостями нового выпуска программы «Подстрочник» в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6 FM) стали председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова и начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ними, как регион будет представлен на выставке-форуме «Россия», какие идеи будут реализованы на стенде региона, какие достижения Псковская область планирует демонстрировать гостям выставки, будут ли чем-то потчевать гостей псковского стенда.

 

Источник: ПЛН-FM



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