28.12.2023 12:35 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о депутатской деятельности и вопросах здравоохранения
«Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
29.12.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гости студии - директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Они расскажут, как уходящий год сложился для ТКД, и поделятся планами на 2024 год. Ведущий - Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати