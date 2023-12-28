«Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гости студии - директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Они расскажут, как уходящий год сложился для ТКД, и поделятся планами на 2024 год. Ведущий - Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM