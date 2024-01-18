www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 января Телефон прямого эфира 19 января 12 января 10 января 28 декабря 15 января 18 января 18 января 15 января 16 января 19 января 18 января 19 января 18 января 15 января

«Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму

19.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

27 и 28 января Псковский драмтеатр представит очередную премьеру - спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева.

О том, как бытовая комедия превращается в криминальную драму, радиослушателям рассказывают артисты Псковского драмтеатра, исполнители главных ролей в спектакле Максим Митяшин и Ксения Чехова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты