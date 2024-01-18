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«Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму
19.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»
27 и 28 января Псковский драмтеатр представит очередную премьеру - спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева.
О том, как бытовая комедия превращается в криминальную драму, радиослушателям рассказывают артисты Псковского драмтеатра, исполнители главных ролей в спектакле Максим Митяшин и Ксения Чехова.
Источник: ПЛН-FM
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