«Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму

27 и 28 января Псковский драмтеатр представит очередную премьеру - спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева.

О том, как бытовая комедия превращается в криминальную драму, радиослушателям рассказывают артисты Псковского драмтеатра, исполнители главных ролей в спектакле Максим Митяшин и Ксения Чехова.

Источник: ПЛН-FM