«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина

Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о культурных мероприятиях, запланированных в регионе в рамках Года семьи.

Источник: ПЛН-FM