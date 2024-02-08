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«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина
09.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о культурных мероприятиях, запланированных в регионе в рамках Года семьи.
Источник: ПЛН-FM
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