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«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина

09.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о культурных мероприятиях, запланированных в регионе в рамках Года семьи.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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