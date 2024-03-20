Солисты Государственной симфонической капеллы России в программе «Подстрочник»

20 марта в рамках 50-го Фестиваля русской музыки в Псковской областной филармонии состоялся концерт Государственной симфонической капеллы России (Москва). Музыканты исполнили оркестровые сочинения композитора Николая Римского-Корсакова, а на следующее утро стали гостями нового выпуска «Подстрочник».

Гости студии - солисты Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов (труба) и Федор Шагов (туба). Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, почему духовые инструменты полезны для здоровья, почему игра на духовых инструментах должна войти в моду и чем отличаются между собой музыкант-духовик и пловец. Также гости рассказали чем живет симфоническая капелла.

Источник: ПЛН-FM