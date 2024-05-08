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«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории
09.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Сегодня, в День Великой победы, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверных исторических данных. По большей части разговор касался периода Великой Отечественной войны.
Источник: ПЛН-FM
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