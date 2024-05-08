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«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории

09.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Сегодня, в День Великой победы, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверных исторических данных. По большей части разговор касался периода Великой Отечественной войны.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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