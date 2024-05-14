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«Подстрочник»: Светлана Мельникова и Борис Андрианов о «Музыкальной экспедиции»

15.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и главный идейный вдохновитель, художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов.

Предметом разговора стала «Музыкальная экспедиция», которая на днях начнется в Пскове. Часть программы посвятили новым проектам и выставкам музея, акции «Ночь музеев» и грядущим фестивалям.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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