«Подстрочник»: Светлана Мельникова и Борис Андрианов о «Музыкальной экспедиции»

Гости студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и главный идейный вдохновитель, художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов.

Предметом разговора стала «Музыкальная экспедиция», которая на днях начнется в Пскове. Часть программы посвятили новым проектам и выставкам музея, акции «Ночь музеев» и грядущим фестивалям.

Источник: ПЛН-FM